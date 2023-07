Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

S'il n'a pas été trop incisif à l'égard de Kylian Mbappé en conférence de presse mais qu'il s'est montré très clair concernant l'avenir de sa star, Nasser Al-Khelaïfi a été encore plus précis dans un entretien au Parisien. Le président du PSG a carrément fixé un ultimatum au capitaine de l'équipe de France.

« Nous voulons qu’il reste mais il ne peut pas partir gratuitement. C’était notre accord oral et il l’avait exprimé publiquement dans une interview. Donc ce n’est pas discutable. Et j’ai été vraiment choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement. C’est très décevant parce que Kylian est un garçon fantastique, un vrai gentleman, et partir gratuitement, en affaiblissant le plus gros club français, ce n’est pas lui. Quand j’ai reçu cette information, j’ai été choqué et déçu (…) C’est pour ça qu’il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C’est comme ça pour lui et pour tous les autres. Personne n’est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi. C’est très clair ».

Plus de Français à l'avenir et la manière qui doit changer

Nasser Al-Khelaïfi a également évoqué la possibilité de recruter français dès cet été en tendant vers un projet plus francilien : « Il y en a quelques-uns qui vont arriver. Bien sûr, c’est ce que nous voulons. Nous avons construit un centre d’entraînement pour ne plus avoir que des joueurs français dans le futur, de compter sur les meilleurs talents franciliens ». Quant à l'objectif Ligue des Champions ? Il a été un peu mis entre parenthèses : « Je veux du bon jeu, du bon football. Vous, les médias, évoquez toujours cette attente autour de la Ligue des champions. Combien de clubs veulent la gagner ? Combien de clubs en ont la capacité ? Combien de clubs investissent pour ? Ça n’est pas que le Paris Saint-Germain, il y en a beaucoup. On veut poser les bases d’un bon jeu d’abord. C’est la différence cette fois. On ne peut pas parler de résultats avant ça. Bien sûr, nous sommes ambitieux, mais nous avons du temps pour travailler. Aujourd’hui, je me fiche du résultat. Je m’intéresse à la manière ».

Enfin, il a été question du dossier des investisseurs, un dossier bloqué à cause … du Parc des Princes. « Nous avons des investisseurs, nous discutons avec eux. Mais si vous en connaissez d’autres, dites-le nous (rires). Mais ils sont embêtés par rapport au stade. Partout où vous allez, les grands clubs possèdent leur stade ».

Podcast Men's Up Life