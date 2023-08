PSG - Mercato : c'est bouclé pour Gonçalo Ramos !

Le PSG tient son attaquant. Alors que la signature d'Ousmane Dembélé prend du retard, celle de Gonçalo Ramos ne devrait plus tarder. Ce dimanche soir, l'Equipe et Fabrizio Romano s'accordent à dire qu'un accord a été trouvé entre le club parisien et le Benfica Lisbonne pour le prêt avec option d'achat du jeune attaquant portugais.

Paris déboursera 65 millions d'euros + 15 de bonus à l'été 2024 dans la transaction, un paiement retardé qui va permettre de contourner le fair-play financier cet été. Ramos est lui attendu cette semaine dans la capitale pour passer la traditionnelle visite médicale et parapher son nouveau contrat.

Gonçalo Ramos to Paris Saint-Germain, here we go! Verbal agreement in place on €80m deal, documents are being prepared 🚨🔴🔵 #PSG



€65m fixed fee, €15m add-ons — it will be loan move with obligation to buy in 2024 due to Financial Fair Play issues.



Medical next week. pic.twitter.com/aAsiMjAgwM