PSG - Mercato : c'est confirmé, Icardi a signé dans son nouveau club

Le doute n'est (quasiment) plus permis quant à l'avenir de Mauro Icardi. Prêté la saison passée à Galatasaray, l'attaquant argentin a retrouvé des couleurs en Turquie au point de vouloir y rester. Depuis plusieurs jours maintenant, le club stambouliote s'est rapproché du PSG afin de conclure un transfert définitif aux alentours de 10 millions d'euros. Et il semblerait que le deal soit bouclé en ce dimanche.

Les journalistes Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano l'annoncent ce soir, l'ancien capitaine de l'Inter Milan a déjà signé son nouveau contrat de trois ans avec Galatasaray. Paris doit maintenant officialiser son départ tandis que les Turcs devraient faire coup double en engageant également Wilfried Zaha, un temps convoité par le club de la capitale et l'OM lors de ce mercato estival.

◉ Contract until June 2026.

◉ €10m fee to Paris Saint-Germain.

◉ Deal now signed between all parties.



Mauro Icardi to Galatasaray, completed three weeks ago and now sealed 🟡🔴



Wilfried Zaha will also sign his three year deal at Gala soon. pic.twitter.com/qXXPhqmXqD