PSG - Mercato : c'est fini pour Paris dans le dossier Harry Kane

Le feuilleton Harry Kane touche à sa fin. Convoité par le PSG et surtout le Bayern Munich, l'attaquant anglais se rapproche d'un départ de Tottenham. Selon les informations de The Athletic ce jeudi matin, les Spurs sont (enfin) tombés d'accord avec le club munichois pour un transfert supérieur à 100 millions d'euros.

Après des jours de négociations serrées, le champion d'Allemagne a obtenu gain de cause mais doit maintenant convaincre le capitaine des Three Lions. Ce dernier serait toujours hésitant à propos de son avenir mais va rapidement devoir prendre une décision. Le Bayern n'attend que lui.

🚨 EXCLUSIVE: Bayern Munich have reached an agreement with Tottenham to sign Harry Kane, sources in Germany indicate. #FCBayern proposal worth above €100m accepted by #THFC. 30yo has been leaning towards staying but must now make a decision @TheAthleticFC https://t.co/mPjC3YPDnH