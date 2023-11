PSG - Mercato : Daniel Riolo lâche une énorme bombe sur l’avenir de Mbappé au Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Les courtisans se multiplient pour Kylian Mbappé. Après le Real Madrid et Liverpool, on a appris cette semaine que le Bayern Munich serait un candidat crédible pour accueillir l’attaquant du PSG à la fin de son contrat en juin 2024. Même s’il garde quelques réserves et parle au conditionnel, Daniel Riolo pense en tout cas que le Real Madrid n’est plus le favori pour faire signer le Bondynois.

« On peut jeter le livre du Real à la poubelle »

« Je ne change pas d'avis : tout peut arriver avec Mbappé. Mais je pense qu'on peut jeter le livre du Real Madrid à la poubelle », a-t-il annoncé hier soir au micro de RMC Sport. Riolo a précisé que la prochaine fin décembre au sujet du projet de Super Ligue, toujours soutenue par le Real Madrid, pourrait être un tournant dans le dossier Mbappé.

🔴🔵 @DanielRiolo : "Je ne change pas d'avis : tout peut arriver avec Mbappé. Mais je pense qu'on peut jeter le livre du Real Madrid à la poubelle." #RMClive pic.twitter.com/zPuBngKxOi — After Foot RMC (@AfterRMC) November 16, 2023

