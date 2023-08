PSG - Mercato : de Djokovic à Kyrgios... Neymar se fait clasher après sa signature en Arabie Saoudite

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Neymar vient de quitter le PSG pour Al-Hilal, contre 90 M€, et son bilan à Paris n'est pas fameux. Lors de son arrivée en 2017, le Brésilien était considéré comme l'un des trois meilleurs de la planète derrière Ronaldo et Messi, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui.

Un journaliste brésilien l'a taclé

Cela a inspiré cette réflexion à Fernando Kallas, le correspondant brésilien de l'Agence Reuters : "Pour moi Neymar est la plus grosse déception de l'histoire du foot, non plus brésilien mais mondial. C'est le plus grand talent gâché de ce sport. Si on compare au tennis, il était une sorte de Djokovic, entre Nadal, qui serait Cristiano, et Federer, qui serait Messi. Le problème, c'est qu'au final, Neymar est devenu Kyrgios. Il avait le potentiel pour gagner de grandes choses."

