PSG - Mercato : Francfort a tenté un ex Rennais pour remplacer Kolo Muani, un ex flop de l'ASSE en approche ?

Si l’Eintracht fera au moins la première partie de saison allemande sans avant-centre de métier après les départs de Rafael Santos Borré (prêté au Werder Brême) et surtout de Randal Kolo Muani (transféré au PSG), le club de Francfort n’a jamais réellement semblé chercher de solutions… Comme s’il était persuadé qu’il aurait gain de cause dans le dossier Randal Kolo Muani.

Tel tenté, Ekitike pris pour un idiot

Le Parisien nous apprend ce samedi, aux détours du récit de la folle journée du transfert de RKM que l’Eintracht Francfort a bel et bien sondé le Bayern Munich pour l’ancien Rennais Mathys Tel mais sans aller plus loin … et que le refus d’Hugo Ekitike de rejoindre la Bundesliga n’était pas simplement un caprice de l’ancien Rémois.

L’attaquant du PSG était en effet prêt à rejoindre Francfort mais à la condition de ne pas perdre trop d’argent au niveau de son salaire à 600 000€ brut par mois. Rentré avec peu d’entrain dans les négociations, l’Eintracht n’a jamais réellement tenté de séduire Ekitike, arrivant avec une offre au rabais contrairement aux clubs anglais qui, eux, voulait vraiment l’attaquant de 21 ans. Difficile de lire le jeu de Francfort, qui a semblé davantage attiré par l’appât du gain que par le remplacement de sa ligne d’attaque.

D'ailleurs, si l'on en croit Foot Mercato, Francfort cherche déjà son nouveau numéro 9 sur le marché des joueurs libres et pense à Anthony Modeste (35 ans). L'ancien flop de l'ASSE est sans club depuis la fin de son contrat au Borussia Dortmund cet été...

