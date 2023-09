PSG - Mercato : le loft va encore se vider… et financer à minima le transfert de Kolo Muani !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Si on n’est clairement pas à 100% de réussite au moment de la clôture du Mercato d’été, le PSG a quand même fait un gros travail pour réduire son loft. Aujourd’hui, il ne reste plus que quelques gros salaires à exfiltrer mais le dégraissage va se poursuivre dans les prochains jours hors du Top 5 européen et plus vraisemblablement en direction du Golfe.

Jusqu’à 75 M€ attendus sur trois ventes dans le Golfe

Pour Georginio Wijnaldum, un départ se profile du côté de l’Arabie Saoudite et du club d’Al-Ettifaq qui va payer 10 M€ bonus inclus pour récupérer le Néerlandais. La visite médicale a même déjà eu lieu. Au Qatar, on attend Julian Draxler et surtout Marco Verratti (Al-Arabi) d’ici à la clôture du Mercato local le 18 septembre. Selon L’Equipe, les clubs locaux devraient payer entre 60 et 65 M€ pour récupérer l’Allemand (10-15M€ bonus inclus) et surtout le petit Italien (aux alentours de 50 M€).

Ekitike en Russie, le coup bonus ?

S’il est acquis que des portes de sortie seront difficiles à trouver désormais pour Layvin Kurzawa et Edouard Michut (dont le départ à Sunderland a capoté), l’espoir est toujours de mise pour Keylor Navas… et même pour Hugo Ekitike alors que l’Equipe révélait hier une approche orale (40 M€) du Zenith Saint-Pétersbourg (D1 russe) qui dispose encore de plusieurs jours (fin de Mercato le 14 septembre) pour passer à l’action.

Sur le dernier jour du Mercato, le PSG est quand même parvenu à dégraisser de manière importante dans son loft puisque Colin Dagba a été prêté à Auxerre, Juan Bernat a fait de même du côté de Benfica et que, même s’il ne figurait pas dans la liste initiale des partants, Timothée Pembélé a signé tard dans la nuit à Sunderland (Championship).

