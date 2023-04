PSG - Mercato : Luis Campos a 3 priorités estivales, un poste crucial oublié ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Si le PSG affiche de graves lacunes défensives actuellement, cela ne semble pas être la priorité de Luis Campos pour la saison prochaine. En effet, même s'il y a des incertitudes autour des cas Sergio Ramos et Presnel Kimpembé, le Portugais semble se satisfaire de l'arrivée annoncée de Milan Skriniar (Inter Milan).

Pas de défenseur dans les priorités de Luis Campos...

D'après L'Equipe, l'ancien architecte de l'AS Monaco et du LOSC a trois priorités pour l'été 2023... et aucun défenseur n'est prévu parmi les urgences. Luis Campos viserait un 6 dans le profil de Thiago Motta, un ailier droit gaucher (pour enfin remplacer Pablo Sarabia) et un attaquant. En parallèle, il regarde des profils à fort potentiel pour le futur (notamment des défenseurs en Croatie).

… Mais une surveillance quand même sur ce poste

Complétant les informations de L'Equipe, le journaliste de Goal.com Marc Mechenoua assure que Paris cherche deux profils de plus : un milieu qui se projette et marque des buts ainsi qu'un défenseur central gaucher pour remplacer Sergio Ramos en fin de contrat.