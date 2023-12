PSG - Mercato : Marcus Thuram le reconnaît, Paris n'avait aucune chance avec lui !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Avec 5 buts et 9 passes décisives en 14 matches de Serie A, Marcus Thuram réalise une première partie de saison rêvée avec l'Inter Milan. L'attaquant de 26 ans a visiblement fait le bon choix l'été dernier, alors qu'il avait une foule de courtisans à ses pieds après la fin de son contrat avec Mönchengladbach. Le PSG faisait partie de ceux-là. Mais le fils de Lilian Thuram a révélé à Sky Sports qu'il avait pris très tôt sa décision de rejoindre l'Inter et que Paris n'avait, finalement, pas une chance...

Il avait choisi l'Inter il y a deux ans !

"C'est un très bon moment pour moi, je vis une nouvelle expérience, je découvre un championnat, un club et une ville. J'essaye de m'acclimater du mieux possible. J'avais déjà parlé avec Ausilio (directeur sportif de l'Inter) il y a deux ans, juste avant de me blesser. Il m'avait dit qu'il me voyait comme un attaquant axial. Ça m'a tout de suite fait comprendre que ce serait le meilleur choix pour moi de rejoindre l'Inter."

