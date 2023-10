PSG - Mercato : Messi s’est encore payé la tête de Paris et n’a pas dit adieu au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Les semaines se suivent et le respect des supporters du PSG pour Lionel Messi commence à s’effriter dangereusement. Rien ne devrait s’arranger à la lecture de l’interview de Jorge Mas à Marca, dans laquelle le patron de l’Inter Miami est revenu en détails sur les négociations avec le clan de l’Argentin (36 ans) avant son arrivée cet été en Floride. Tout aurait ainsi été verrouillé dès l’hiver dernier alors que le PSG semblait encore croire fermement à une prolongation !

« J’ai toujours souhaité recruter Leo, explique Mas. Tout le monde me disait que j’étais fou mais j’ai expliqué dès 2019 à Jorge Messi notre projet à Miami. J’ai ensuite gardé le contact avec lui et tenté de le convaincre de faire venir son fils pendant quatre ans et demi ! J’étais convaincu que Messi allait venir et j’ai vu qu’il existait une grande possibilité que cela se fasse après le Mondial au Qatar, et qu'en janvier ou février il fallait verrouiller quelque chose. Il y avait beaucoup de concurrence non seulement du PSG mais aussi d’Arabie saoudite. Il y a eu plusieurs réunions et de pression. »

Messi dira enfin adieu au Barça

Ce même Mas rêve de permettre à Messi de faire enfin ses adieux en bon et due forme au FC Barcelone. « Je n’ai pas aimé son départ du Barça et je lui ai donné ma parole que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour lui permettre de faire enfin ses adieux à ce club, a-t-il ajouté. Dans les prochaines années, nous organiserons peut-être un match entre les deux équipes. »

