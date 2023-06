PSG - Mercato : on sait quand Lucas Hernandez arrivera à Paris

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Plus on avance dans le mercato estival, plus Lucas Hernandez se rapproche du Paris Saint-Germain. Et l'arrivée du défenseur central du Bayern Munich dans la capitale française pourrait même se boucler avant lundi prochain.

Lucas Hernandez officiellement Parisien avant la reprise ?

Alors qu'un accord total aurait déjà été trouvé entre l'international français et les dirigeants parisiens sur les bases d'un contrat, ces derniers auraient communiqués à l'ancien joueur de l'Atlético Madrid que tout est mis en œuvre pour conclure son arrivée avant la reprise de l’entraînement la semaine prochaine, d'après Sports Zone, qui annonce que les discussions entre le PSG et le Bayern Munich se poursuivraient et seraient proches d’aboutir.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Il a été communiqué à Lucas Hernandez que tout est mis en œuvre pour conclure son arrivée avant la reprise de l’entraînement la semaine prochaine.



▫️Accord total trouvé il y a déjà un mois avec le joueur, sur les bases d’un contrat longue durée assorti d’un… https://t.co/74bLLACrI1 pic.twitter.com/AnpqKMdkkm — SPORTS ZONE (@SportsZone__) June 27, 2023

Pour résumer Les dirigeants du Paris Saint-Germain espéreraient boucler l'arrivée du défenseur central du Bayern Munich, Lucas Hernandez, avant la reprise de l'entraînement, qui est prévu lundi prochain.

Fabien Chorlet

Rédacteur