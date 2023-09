PSG - Mercato : des révélations sont tombées sur les départs de Paredes et Renato Sanches !

Les arrivées de Leandro Paredes et Renato Sanches en provenance du PSG font beaucoup parler en Italie, mais selon le directeur sportif de l'AS Rome, Tiago Pinto, le club italien a fait de bons coups.

Le Portugais s'est confié à Fabrizio Romano sur ces deux deals. "C'était dur de négocier avec Luis Campos pour Paredes mais on est tombés d'accord sur 2,5 M€ + 2 M€ de bonus. Il faudra que Paredes débute 80 matches pour que le PSG reçoive les 2 M€ dans le futur." Quant à Sanches, Tiago Pinto se porte garant... "Je suis le responsable de cette signature, quoi qu'il arrive. J'ai confiance en lui. Il y a une option d'achat obligatoire si Renato joue un certain nombre de matches."

