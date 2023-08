PSG - Mercato : Ramos, un futur flop à la Vitinha (OM) ?

Ce samedi, Le Parisien fait le point sur le dossier Gonçalo Ramos et se demande si le jeune attaquant de 22 ans mérite que le PSG verse 80 M€ pour s'attacher ses services. D'abord parce que sa valeur marchande est plutôt de 50-60 M€, ensuite parce qu'il n'a qu'une seule saison pleine dans les jambes, certes très réussie (27 buts et 12 passes décisives en 47 matches avec le Benfica).

La réponse n'est pas très positive. Journaliste du quotidien sportif portugais Record, Rafael Soares explique : "Est-ce qu'en l'état, il peut faire ce qu'un Kane, un Lewandowski ou même un Osimhen fait ? Je ne pense pas. Il faudra mesurer les attentes par rapport à Gonçalo car il a encore des progrès à faire". Précisons que la saison passée, Ramos n'a marqué ni contre Paris, ni contre la Juve, ni contre l'Inter dans les six matches les plus relevés du Benfica en Champions League, ni face au FC Porto en championnat portugais. Il est dépeint comme un avant-centre qui se bat beaucoup et exerce un premier pressing. Un peu comme le flop Vitinha, lui aussi surpayé par l'OM en janvier...

