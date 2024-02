PSG Mercato : Riolo relance le pivot gang de Mbappé et vend la mèche pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Dans l'émission l'After Foot sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a révélé ce mardi soir que Kylian Mbappé n'aimerait pas la position dans laquelle Luis Enrique le fait jouer ces dernières semaines, c'est-à-dire numéro 9, relançant donc la polémique du pivot gang. L'attaquant français, qui n'aimait déjà pas évoluer en pointe la saison dernière, l'avait fait savoir dans un message posté en story de son compte Instagram, utilisant le hashtag #pivotgang,

"Mbappé n'aime pas cette position que Luis Enrique veut lui attribuer"

"Il m’a encore agacé dimanche à ne pas répondre, à bricoler son équipe comme il a envie de la bricoler. Ça, il en est libre, il est l’entraîneur, il choisit les positionnements aberrants de Lucas Beraldo, ce qu’il a décidé absolument de faire de Kylian Mbappé qui d’ailleurs provoquera son départ. Contrairement à ce qu’on pense, Mbappé n’aime pas cette position", a déclaré l'éditorialiste de RMC Sport avant de confirmer que le champion du monde 2018 aurait décidé de quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison.

"Comme il est dans sa dernière année au PSG, il ne va pas se plaindre. Il sait qu’il va partir donc il passe là-dessus. Évidemment qu’il n’aime pas cette position que Luis Enrique veut lui attribuer. Qu’il le fasse, c’est un choix d’entraîneur mais que, derrière, il ne veuille rien expliquer jamais et qu’il méprise ceux qui lui posent des questions, c’est parfaitement inadmissible. Et ça n’a rien à voir avec les journalistes, ça a à voir avec vous qui nous écoutez et qui payez des abonnements pour voir les matchs. Je trouve son attitude anormale, méprisante et égoïste."

