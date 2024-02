PSG Mercato : un espoir parisien en direction de l'Espagne ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

L'information est donnée par nos confrères de l'Equipe. Et concerne Etienne Michut, frère d'Edouard et jeune milieu de terrain à qui le PSG propose non pas un premier contrat professionnel, mais un contrat stagiaire.

Direction Gérone ?

Il n'est pas encore dit que le joueur accepte et, selon le quotidien sportif, le City Group, propriétaire entre autres de Manchester City et l'Ajax Amsterdam, aimerait récupérer le jeune parisien au terme de son contrat, en juin prochain. Toujours selon l'Equipe, des contacts ont déjà été noués entre les différentes parties et City Group aimerait envoyer Étienne Michut dans un autre de ses clubs, Gérone, pour y gagner du temps de jeu.

Gérone qui est la surprise de la saison en Liga avec une troisième place au classement à l'heure actuelle derrière le Real Madrid et le FC Barcelone..

Podcast Men's Up Life