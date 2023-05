PSG - Mercato : un Niçois et un Rennais font un appel du pied à Paris

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Sur ses réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain a officiellement dévoilé ce mercredi son maillot domicile pour la saison 2022-2024. Une tunique qui plaît aux supporters parisiens. Mais pas que.

Thuram et Doué se sont fait grillés !

Et pour cause, le milieu de terrain de l'OGC Nice, Khephren Thuram, annoncé dans le viseur du club de la capitale depuis plusieurs mois, et le milieu offensif du Stade Rennais, Désiré Doué, ont liké la publication Instagram du PSG. Ce qui n'a échappé à certains, qui voient cela comme un appel du pied au PSG.

⚽️ PSG : le nouveau maillot dévoilé, Messi et Mbappé en têtes d’affiche ! #ButFC https://t.co/U0RXkhHJV0 — But! Football Club (@club_but) May 31, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur