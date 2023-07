PSG - Mercato : un taulier dans les Bleus signé en plus de Lucas Hernandez ?

Le Paris Saint-Germain poursuit son recrutement. Après l’arrivée de Lucas Hernandez officialisé hier, un autre taulier des Bleus pourrait également signer au PSG.

Keylor Navas devenu indésirable, le PSG pourrait recruter un nouveau gardien. Hugo Lloris pourrait rejoindre le PSG, selon les informations de SPORT ZONE. Le gardien de 36 ans pourrait partir à un an de la fin de son contrat, Lloris a également été proposé à l’Inter Milan. Seul le club saoudien d’Al-Shabab a fait une offre ferme au joueur, sans obtenir de réponse pour le moment. Après Aréola et Maignan, un autre gardien Bleu pourrait devenir un joueur du PSG.

⚡️FLASH ZONE ⚽️ Hugo Lloris a été proposé au PSG et à l’Inter Milan au cours des derniers jours. ▫️Pour l’heure, seul Al-Shabab a fait une offre ferme au joueur, sans obtenir de réponse, à date. ▫️Un autre club saoudien et un club anglais sont sur le coup. pic.twitter.com/M6vTWTDVcK

Pour résumer

En plus de Lucas Hernandez, le Paris Saint-Germain pourrait également recruter l'ancien gardien des Bleus, Hugo Lloris. Keylor Navas étant devenu indésirable, le PSG pourrait sécuriser le poste et recruter un second gardien.