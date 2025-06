PSG : pourquoi Kevin Durant est devenu actionnaire minoritaire

Actionnaire minoritaire du PSG à travers sa société Boardroom, Kevin Durant, basketteur américain de 36 ans, va jouer un rôle stratégique au sein du club de la capitale.

Déjà lié au Paris Saint-Germain via le fonds d’investissement Arctos, actionnaire à hauteur de 12,5 % depuis août 2024, Kevin Durant franchit une nouvelle étape dans son rapprochement avec le club parisien. Ce vendredi, il a été officiellement annoncé que le basketteur américain allait désormais acquérir une participation minoritaire directe au sein du PSG, cette fois à travers sa propre société, Boardroom.

Ce mouvement stratégique renforce le lien entre l’ancien MVP NBA, passionné de football, et le club fraîchement sacré champion d’Europe. Dans un communiqué publié à cette occasion, le propriétaire majoritaire Qatar Sports Investments (QSI) n’a pas caché son enthousiasme, saluant un « accord de partenariat stratégique et d’investissement avec Kevin Durant, l’un des basketteurs américains les plus titrés de l’histoire et un investisseur de premier plan dans les secteurs du sport et du divertissement ».

Bientôt une équipe de basket au PSG ?

De son côté, Durant s’est dit « honoré de devenir actionnaire du PSG – un club et une ville qui me tiennent particulièrement à cœur », ajoutant qu’il était « impatient d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement avec QSI ».

Au-delà de l’investissement financier, ce rapprochement ouvre la voie à un rôle plus global pour Kevin Durant dans le développement multisports du PSG. Le communiqué de QSI évoque d’ailleurs « un accompagnement dans la stratégie multisports du PSG, incluant des projets potentiels dans le basket-ball ». Ce point fait directement écho à l’idée, évoquée en mars par la NBA, de créer une ligue européenne (NBA Europe) dans laquelle une franchise parisienne pourrait voir le jour.