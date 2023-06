PSG - Mercato : une première recrue bientôt bouclée pour Luis Enrique ?

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Après plusieurs semaines de recherche et de négociations avec différents entraîneurs, le PSG semble avoir enfin trouvé le successeur de Christophe Galtier en la personne de Luis Enrique. Et alors qu'ils auraient déjà bouclés les arrivées de Milan Skriniar (Inter Milan), Marco Asensio (Real Madrid), Manuel Ugarte (Sporting Portugal) et Kang-in Lee (Majorque), les dirigeants parisiens seraient sur le point de ficeler un cinquième renfort pour cet été.

Arrivée imminente d'Ndour au PSG !

Et pour cause, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, dont aucun transfert n'échappe, l'arrivée de Cher Ndour au PSG n'est plus qu'une question de temps. Un accord aurait été trouvé entre le jeune milieu de terrain italien, qui arrivait en fin de contrat cet été avec Benfica, et le club de la capitale.

Cher Ndour to PSG, matter of time. Just final details to be fixed soon. Deal is in place as revealed last week. 🔴🔵⤵️ https://t.co/JH6MEqaUDO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023

Pour résumer Le Paris Saint-Germain serait sur le point de boucler l'arrivée libre de Cher Ndour en provenance de Benfica. Un accord aurait été trouvé entre le jeune milieu de terrain italien et les dirigeants parisiens.

