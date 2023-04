PSG - Mercato : Xavi Simons sème encore le doute sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Simons pourrait rassurer tout le monde et dire qu'il compte rester à Eindhoven (ou retourner au PSG) mais non. Dans les colonnes du Telegraaf, il a entretenu le doute sur son futur : "Je dois bien conclure la saison, et ensuite on verra. Là, il y a encore des compétitions dans lesquelles vous devez prouver. Je me concentre entièrement sur les cinq derniers matches de championnat et la finale de la Coupe. Vous ne savez pas ce qui peut arriver en trois ou quatre semaines. Mais ce que je peux vous dire, c’est que je suis très reconnaissant d’être ici et que j’ai pu faire mes preuves au PSV. J’ai un contrat de cinq ans ici et à l’été, j’aurais une conversation avec Marcel Brands, l’entraîneur et tout le monde".

🗣Xavi Simons “I already knew Neymar in Barcelona. He took care of me when I joined PSG at 17. I sometimes went to dinner with him, he also talked to me a lot & gave me advice. I’m still in contact with him.” 🇳🇱🤝🇧🇷 pic.twitter.com/QzuSrIejW8