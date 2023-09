PSG - Mercato : Zaïre-Emery fait une annonce forte sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Devenu un titulaire indiscutable du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison à seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery est l'un des plus grands espoirs du club de la capitale, si ce n'est le plus grand. Mais alors qu'il est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2025 avec son club formateur, le jeune milieu de terrain français a annoncé qu'il voulait rester le plus longtemps possible au PSG.

"J'espère continuer au PSG le plus longtemps possible"

"J'ai toujours joué pour le Paris Saint-Germain. C'est mon club de cœur, j'ai toujours vécu ici, c'est un rêve et j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible", a confié le futur international Espoirs français dans une interview accordée à l'émission Téléfoot de TF1. Pour rappel, des discussions entre Warren Zaïre-Emery et les dirigeants parisiens seraient en cours pour prolonger encore plus leur aventure commune.

Dimanche, Warren Zaïre-Emery est dans Téléfoot ! Dans une interview exclusive avec @BastienAL, le milieu parisien se livre sur son amour pour le PSG, ses ambitions, son avenir, les Espoirs...



RDV dimanche à 11h ! pic.twitter.com/o5uNeJYZAL — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 2, 2023

