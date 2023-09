PSG : Neymar victime d’une mise à l'écart capable de ruiner sa carrière ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Neymar ne fait plus l’unanimité, presque partout où il passe. Si son parcours en Arabie saoudite sera à suivre de près, la place de l'ancien crack du PSG en sélection brésilienne n’est plus assurée en raison de ses nombreuses frasques extra-sportives. Pour la Seleçao, Walter Casagrande, ancien attaquant du Corinthians souhaite ainsi « repartir de zéro afin de ne pas gâcher la nouvelle génération ». Le consultant sur UOL ne veut plus de « l’influence négative de Neymar » et soutient que l’ancien Parisien est « le plus grand gâchis de l’histoire du foot ».

Carlos Eduardo Lino, journaliste sur SporTV, est moins radical, mais il réclame lui aussi du changement : « Il faut arrêter de le placer au centre du projet et arrêter de penser qu’il va devenir le joueur qu’on aurait rêvé qu’il devienne. » Surtout depuis qu’il a rejoint Al-Hilal et dit adieu à la C1.

Neymar rejetté par les Brésiliens ?

« Ce transfert, c’est comme s’il tirait un trait sur ses objectifs, regrette Martin Fernandez du quotidien O Globo. Reste à savoir quels effets cela aura-t-il sur la Seleçao. » « Toujours clivant, il suscite l’admiration de la génération Z mais le rejet des autres, fatigués par ses dérapages et son incapacité à faire gagner la Seleçao », conclut le quotidien sportif. Neymar peut néanmoins compter sur Fernando Diniz, le nouveau sélectionneur, qui a dévoilé sa première liste en le plaçant au-dessus de la mêlée. Jusqu’à quand ?

❌ "Il faut savoir respecter les gens, il faut savoir respecter un club. Eux ils sont juste venus et ont dit 'moi je suis Messi, moi je suis Neymar, toi tu me respectes', non ça marche pas comme ça".



😡 @bruno_salomon dans 100% PSG, la tribune ➡️ https://t.co/4hf2etxe0W pic.twitter.com/sitpVBOMDI — France Bleu Paris (@francebleuparis) September 5, 2023

