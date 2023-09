PSG, Real Madrid - Mercato : coup de théâtre confirmé pour l'avenir de Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Confirmant les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, qui a annoncé que Kylian Mbappé serait actuellement en pourparlers avec les dirigeants du PSG pour prolonger de nouveau son contrat, le compte Twitter Paris Saint-Germain Actualités en a dit plus sur le dossier de la possible prolongation du capitaine des Bleus.

Mbappé vers une prolongation jusqu'en 2026 ?

D'après le suiveur du PSG, Kylian Mbappé n'aurait jamais été opposé à une prolongation à Paris et aurait déjà eu deux entretiens avec ses dirigeants, qui lui proposeraient trois options : une prolongation jusqu'en 2025 avec l'assurance de partir l'été prochain, une prolongation jusqu'en 2026 et le joueur aura le choix de partir ou de rester en 2024 et 2025 ou une prolongation longue durée. À l'heure actuelle, ce serait la deuxième option qui aurait les faveurs de l'ancien Monégasque.

Pour ce qui est de #Mbappe, en dépit de ce qui a été dit, il ne s'est jamais opposé à une prolongation . Tout simplement les promesses non tenues l'année dernière, fait que #Mbappe a préféré avertir immédiatement le #PSG de la non-prolongation… pic.twitter.com/iEZfmoAUEJ — Paris Saint-Germain Actualités 🇨🇵🗼🥇 (@PSGInside_Actus) September 5, 2023

