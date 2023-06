PSG, Real Madrid – Mercato : Cristiano Ronaldo clarifie son avenir, il attend Messi et Benzema !

Arrivé à Al-Nassr cet hiver, Cristiano Ronaldo était annboncé sur le départ ces derniers jours mais le Portugais se défend de vouloir quitter l'Arabie Saoudite. Interrogé par la Saudi Pro League, CR7 a été clair...

« Je suis heureux ici, je veux continuer ici et je continuerai ici, a-t-il soutenu. A mon avis, s’ils (les dirigeants saoudiens) poursuivent leur travail lors des cinq prochaines années, la Saudi League peut figurer parmi les cinq meilleurs championnats au monde. » Ce qui serait prendrait encore plus forme si Lionel Messi et Karim Benzema l'y rejoignaient cet été...

