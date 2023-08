PSG, Real Madrid - Mercato : l’avenir de Mbappé scellé par Neymar ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le départ de Neymar en Arabie saoudite a fait le plus grand bien au PSG. Si, au niveau sportif, les détracteurs du Brésilien se sont déjà frotté les mains, le comptable du club de la capitale peut aussi souffler. Selon The Athletic, outre le prix de son transfert (entre 90 et 110 millions d’euros selon les bonus), son départ « a aidé le PSG à garder Mbappé, à dépenser 200 millions d’euros en transferts et à gérer le fairplay financier. »

Le départ de Neymar a rapporté gros au PSG

Le média britannique révèle également que la vente de Ney a permis d’économiser 100 millions d’euros sur les quatre années de contrat qui lui restait dans la capitale. Depuis son retrait, on observe que le clan Mbappé s’est enfin rapproché des dirigeants du PSG même si aucune prolongation ne serait en ligne de mire. Ce qui ne serait guère surprenant, Sport rappelant que la star tricolore avait suggéré de voit partir son coéquipier brésilien cet été.

