PSG, Real Madrid - Mercato : les mots de Mbappé après Lens auraient fuité !

Jérôme Rothen, Luis Fernandez, Daniel Riolo... Ils sont nombreux à être persuadés que l’avenir de Kylian Mbappé se jouera au PSG cette saison. Comme l’intéressé l’a déjà fait savoir au début de l’été, il entend aller au bout de son contrat mais ne devrait pas prolonger malgré un rapprochement avec les dirigeants qataris. Cette version est contredite en Espagne depuis des semaines, voire des mois, par un certain François Gallardo. Le spécialiste local des transferts, au passé sulfureux, affirme haut et fort que Mbappé quittera bel et bien le PSG pour signer au Real Madrid cet été et non en 2024.

Gallardo insiste vraiment pour Mbappé

Son discours va toujours dans le même sens puisqu’il avance que le Bondynois prendra bien la parole pour annoncer son arrivée à la Casa Blanca, samedi après le choc contre le RC Lens au Parc des Princes (21h). Si cette théorie semble fumeuse aux yeux du plus grand nombre, il est à noter que Gallardo avait annoncé que l’avenir de Mbappé serait définitivement clarifié entre le 24 et le 26 août. On y est.

