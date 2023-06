PSG, Real Madrid – Mercato : Paris a une nouvelle carte à jouer pour prolonger Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que Florentino Perez s'est plus ou moins lâché en annonçant l'arrivée inéluctable de Kylian Mbappé « mais pas cette année », rien ne dit que le Real Madrid sera en mesure de boucler la venue du Bondynois à l'été 2024, à l'issue du contrat de l'attaquant français au PSG. Si, pour l'heure, Kylian Mbappé n'a pas spécialement l'intention de lever son année optionnelle (2025) du fait des promesses non tenues par la direction de Paris, un élément important – pesant dans la réflexion du Champion du Monde 2018 – pourrait bien l'inciter à revoir cette position aujourd'hui figée.

La France le veut aux JO et il fera cette fois-ci tout pour y aller !

En effet, comme confirmé par le président de la FFF Philippe Diallo, la France a bel et bien l'intention de faire de l'attaquant du PSG sa tête d'affiche pour les JO 2024 et cela correspond aussi à la volonté de Kylian Mbappé, déjà déçu d'avoir raté les JO de Tokyo mais qui s'était consolé avec la perspectives des Jeux parisiens.

Comme L'Equipe le confirme, Kylian Mbappé n'a aucunement l'intention de rater cet événement à cause d'un transfert et il fera des JO l'une des conditions à la signature dans son futur club. Le Real Madrid, qui avait déjà fait beaucoup pour tenter de l'attirer à l'été 2023, acceptera-t-il cette doléance ? Pas certain... Du côté du Qatar en revanche, où on se sait en position de faiblesse sur le dossier, ce genre de conditions ne devrait pas poser trop de soucis.

Reste une troisième option plus « chevaleresque », évoquée par personne jusqu'à présent : la possibilité que Kylian Mbappé aille au bout de son contrat avec Paris au 30 juin 2024 et ne signe nulle part avant la fin des JO de Paris pour garder la main sur le dossier. Une solution néanmoins coûteuse pour l'ancien joueur de l'AS Monaco qui s’assiérait alors sur deux mois de salaire et la possibilité de faire une préparation efficace avec un club.

Pour résumer Kylian Mbappé pourrait lever son option d'un an au PSG si cela peut lui permettre de faire les JO de Paris à l'été 2024... A moins que le Real Madrid ne cède ses conditions ou qu'il se décide à rester sans club entre la fin de son contrat parisien et le début du suivant ailleurs ?

