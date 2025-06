PSG Mercato : un nouveau Vitinha dans le viseur !

Le PSG suivrait le milieu colombien Richard Rios (25 ans), qui brille avec Palmeiras et dont les qualités rappellent celles de Vitinha, la frappe de balle en plus.

🟥 Rumeur

Selon le média colombien Telemundo Deportes, le Paris Saint-Germain suivrait les performances de Richard Rios (25 ans), actuellement aux Etats-Unis pour y disputer le Mondial des Clubs avec Palmeiras. Cela fait un an que Luis Campos suit ce joueur formé à Flamengo et passé par le Mexique avant de s’engager avec le club de Sao Paulo. International colombien, il vaudrait 16 M€, selon Transfermarkt, mais le PSG pourrait faire une offre… deux fois plus élevée (30 M€).

Une grosse frappe de balle

Pas encore très connu en Europe, Richard Rios a un profil à la Vitinha. Il est très fort techniquement et a une belle vision du jeu lui permettant de trouver des espaces. Il est capable de remonter le ballon sur plusieurs mètres et de se montrer décisif, notamment à la dernière passe. Par rapport au Portugais, le Colombien possède une grosse frappe de balle, qu’il n’hésite pas à montrer, que ce soit sur coup franc ou dans le jeu. Ce serait une arme de plus pour Luis Enrique, quand le PSG est opposé à des blocs bas, notamment en Ligue 1.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec Palmeiras, Richard Rios présente un profil séduisant. Le seul bémol est qu’il n’a pas encore joué en Europe et que son adaptation à un rythme de jeu plus élevé demeure une inconnue…

« Le coup d’œil de But FC »

« Vu la qualité de son milieu de terrain, le PSG devrait plutôt miser sur des jeunes de son centre de formation ou des joueurs plus confirmés que sur un international colombien dont l’adaptation au jeu européen n’est pas garantie. L’exemple Moscardo devrait faire réfléchir Luis Campos… »