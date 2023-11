PSG, Real Madrid - Mercato : Paris et le Real prêts à foncer sur William Saliba ?

William Saliba réalise un gros début de saison avec Arsenal. L'ancien défenseur de l'OM, de Nice et de l'ASSE domine une statistique en Premier League : il est le joueur qui a été le moins souvent dribblé. Seulement dribblé à trois reprises depuis le début de la saison, l'international tricolore attise les convoitises.

Selon Ekrem Konur, le journaliste turc, spécialiste des transferts, le PSG et le Real Madrid sont intéressés. Les deux clubs envisageraient même de passer à l'attaque dès janvier. A suivre...

