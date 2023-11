PSG, Real Madrid - Mercato : pour le Ballon d'Or, Mbappé doit impérativement changer de club

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ce vendredi, à quelques heures seulement, du match de l'équipe de France face à Gibraltar, prévu demain soir à Nice, Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, prenait place face aux médias pour une très attendue conférence de presse. Hors de question d'y parler d'avenir, de Real Madrid et de choix à effectuer dans les prochains mois.

"Aller dans un grand club"

En revanche, le Parisien, interrogé sur le récent Ballon d'Or attribué à Lionel Messi, estimait que l'Argentin méritait totalement sa récompense. En raison, notamment, de son titre mondial. Selon Christian Karembeu, passé par le Real Madrid, il faut à Mbappé un nouveau club et non une nouvelle étoile sur le maillot des Bleus, pour obtenir le Ballon d'Or.

"Il a déjà gagné beaucoup de titres en France. Et il comprend que pour gagner le Ballon d'or, il doit aller dans un plus grand club. Je ne dis pas que le PSG n'est pas un grand club, mais pour gagner le Ballon d'or, c'est ce qu'il faut faire. On l'a vu avec Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. D'autres joueurs aussi ont dû jouer pour un plus grand club."

