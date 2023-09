PSG, Real Madrid - Mercato : touché, Mbappé a pris une décision inédite pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

L’histoire d’amour entre le PSG et Kylian Mbappé ne s’est pas arrêtée cet été. Contrairement à ce que certains affirmaient, le Bondynois a bel et bien décidé de rester dans la capitale cette saison... sans pour autant prolonger un contrat qui expire en juin 2024. À défaut de prolongation, L’Équipe fait savoir que le PSG et le clan Mbappé sont parvenus à un gentlemen’s agreement après plusieurs semaines de guerre froide au cœur de l’été pendant lesquelles il a été écarté de la tournée au Japon et en Corée du Sud et a dû s’entraîner deux semaines environ avec les bannis de l’effectif.

Mbappé a abandonné certaines de ses primes

L’attaquant de 24 ans a accepté d’abandonner certaines de ses primes, vraisemblablement au moins sa prime de fidélité de cet exercice (entre 60 et 80 M€), qui pour son club représente, avec les charges, une économie supérieure à 100 M€, soit grosso modo l’équivalent de l’indemnité de transfert qu’il aurait pu toucher si le buteur avait été vendu cet été. « À date, la position de Mbappé n’a pas changé, explique le quotidien sportif. Il ne compte pas prolonger et souhaite être libre dans quelques mois pour choisir sereinement son futur employeur. »

