PSG, Real Madrid - Mercato : un géant européen revient fort pour Mbappé !

Si pour les presses espagnole et française le dossier Kylian Mbappé est finalement binaire et se limite à une prolongation au PSG ou un départ au Real Madrid, d’autres clubs lorgnent quand même le capitaine de l’équipe de France.

Ce n’est pas un secret : Liverpool a toujours fait de Mbappé un rêve à atteindre. Il y a quelques jours, Thomas Tuchel (Bayern Munich) a laissé entendre à Canal+ qu’il irait chercher le Bondynois « à vélo » s’il a l’occasion de le faire signer libre à l’été 2024. Un cinquième candidat serait aussi revenu dans la course selon le journaliste turc Ekrem Konur : il s’agit de Chelsea !

Après une saison 2022-23 complètement ratée (la première de son mandat à la tête du club !) et un début d’exercice encore très mitigé (10ème à 12 points de Manchester City), Todd Boehly est encore prêt à faire flamber la carte de crédit pour se payer une tête d’affiche et Kylian Mbappé représenterait une prise de choix. Pas sûr toutefois que Mbappé soit réellement tenté par ce projet…

