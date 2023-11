PSG, Real Madrid - Mercato : un quatrième cador fait irruption pour Mbappé

Dans un peu plus de sept mois, Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Deux options s’offrent donc au capitaine de l’équipe de France : une nouvelle prolongation au PSG ou à un départ libre l’été prochain.

Si le Real Madrid, Liverpool et le Bayern Munich sont des candidats déclarés au recrutement de l’ancien Monégasque, un quatrième cador européen serait entré dans la danse, si l’on en croit les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, spécialiste des transferts. Il s’agirait de Chelsea. Le club londonien, qui dépense à tout va sur le marché des transferts depuis plusieurs mercatos, a de quoi mettre le paquet financièrement dans ce dossier pour déjouer les pronostics et faire découvrir la Premier League au Bondynois.

🔥Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea and Liverpool are ready to race to sign French star Kylian Mbappé. 🇫🇷 🔵🔴 #PSG pic.twitter.com/mqPVckRqWA