PSG, Real Madrid - Mercato : une annonce mystérieuse est tombée sur l'avenir de Mbappé !

Après un nouveau feuilleton de plusieurs semaines, Kylian Mbappé est finalement resté au Paris Saint-Germain cet été. Reste désormais à savoir ce que l'attaquant français fera l'été prochain, une nouvelle prolongation au PSG et un départ libre vers le Real Madrid étant les deux options les plus probables.

L'annonce de Denisot sur l'avenir de Mbappé

Et après le président de la Liga, Javier Tebas, qui a annoncé que Kylian Mbappé avait 70-80 % de chances de venir au Real Madrid l'été prochain, c'est au tour de Michel Denisot de faire une annonce sur l'avenir de l'ancien Monégasque. Évoquant le conflit entre Canal+ et la LFP pour les droits TV, l'ancien président du PSG a laissé entendre que l'aventure de Kylian Mbappé avec le club parisien était loin d'être terminée. "L'histoire entre Canal+ et la LFP, c'est un peu comme Kylian Mbappé et le PSG. Pas terminée...", a-t-il lâché sur Twitter.

