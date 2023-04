Équipe de France, PSG : Samba s'est fait chambrer au RC Lens à cause de Mbappé

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours à la veille du déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, Jonathan Gradit a été interrogé sur Brice Samba, qui a retrouvé ses coéquipiers du RC Lens après sa parenthèse enchantée en équipe de France.

"Il a pris quelques buts par Mbappé donc on l'a charrié un peu"

Le défenseur central lensois a confié que l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille s'est fait chambrer à la Gaillette car il a pris des buts de Kylian Mbappé à l'entraînement, comme on peut le voir ci-dessous sur la vidéo publiée par le compte Twitter officiel de l'équipe de France. "Il était super heureux. Nous, on l’était aussi pour lui parce que c’était très mérité, de par sa saison. On a aussi suivi ça sur les réseaux sociaux. Bon, il a pris quelques buts par Mbappé donc on l’a charrié un peu ce matin (jeudi)".

Séance devant le but gardé par Brice Samba et Alphonse Areola à la fin de l'entraînement 💥 pic.twitter.com/8w7X9oVdyi — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 24, 2023

Pour résumer À son retour au RC Lens après sa parenthèse enchantée en équipe de France, Brice Samba s'est fait chambrer par ses coéquipiers car il a pris des buts de Kylian Mbappé à l'entraînement.

