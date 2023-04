Ligue 1 : le meilleur joueur du mois d'avril est connu !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Loïs Openda, auteur du triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 lors de la large victoire du RC Lens face à Clermont (4-0), le 12 mars dernier, a été élu meilleur joueur du mois de mars de Ligue 1. L'attaquant belge a devancé Folarin Balogun (Stade de Reims), Elye Wahi (Montpellier). À Lens, il y a 2 choses qu'on peut faire en moins de 4'30 :

- Chanter "Les Corons" à la mi-temps au Stade Bollaert 🎤

- Inscrire un triplé (seulement quand on s'appelle Loïs Openda) ⚽️⚽️⚽️



Il remporte le Trophée du Joueur du Mois de Mars 🏆



Bravo Loïs ! 💪#TropheesUNFP pic.twitter.com/2QxJuWe6Y7 — UNFP (@UNFP) April 18, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur