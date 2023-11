RC Lens : un ex Sang et Or explose les compteurs et va défier le Real Madrid

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

S’il n’était qu’un joker de luxe au RC Lens, Simon Banza (27 ans) est devenu depuis son départ une vraie valeur sûre du championnat portugais. Après son premier passage réussi du côté de Famalicão, le Congolais fait aujourd’hui le bonheur du 4ème gros club du pays Braga, avec qui il dispute sa première aventure en Ligue des Champions.

Banza, c’est 10 buts en 10 matchs de D1 portugaise !

En ce début de saison, alors que l’attaque des Sang et Or peine souvent en Ligue 1, Banza affiche une forme éblouissante, lui qui s’est offert un triplé en sept minutes face à Portimonense (6-1) samedi… et a pris la première place du classement des buteurs de Liga Portugal Betclic (10 buts en 10 matchs).

Une forme éblouissante avant d’aller défier le Real Madrid mercredi prochain à Santiago Bernabeu pour le compte de la 4ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions…

