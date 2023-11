RC Lens : Deschamps, Antonetti, Eto'o, Mbappé...les regrets éternels de Gervais Martel

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le livre d'une vie. Du moins le témoignage d'une présidence, celle du RC Lens qui a tant accaparé Gervais Martel pendant plusieurs années. L'ancien homme fort des Sang et Or a ainsi pris la plume afin de retracer ses souvenirs au travers d'un ouvrage intitulé, "Y a rien qui va mal." Joueurs et entraîneurs Rien ne va mal, non, mais comme le souligne le site Allezlens.fr, Martel, dans un entretien accordé à Paris-Normandie, a tout de même rappelé quelques grands coups qui n'ont pas pu se faire lorsqu'il dirigeait le club artésien. Et cela concerne aussi bien des joueurs que des entraîneurs. "J’ai essayé Didier Deschamps, ça a failli se faire et c’est finalement Guy Roux qui était venu. J’aurais bien voulu avoir Frédéric Antonetti, c’est un mec que j’adore. Mais on ne peut pas vivre de regrets, c’est comme pour les joueurs. J’aurais pu avoir un Samuel Eto’o, un Kylian Mbappé qui avait signé un contrat jeune avec nous et la descente en Ligue 2 avait empêché la chose." Podcast Men's Up Life Pour résumer Emblématique président du RC Lens plusieurs années durant, Gervais Martel vient tout juste de sortir un livre intitulé "Y a rien qui va mal" dans lequel il retrace ses nombreux souvenirs. Et donne les noms de personnalités qui auraient pu se retrouver au RC Lens.

Benjamin Danet

Rédacteur