RC Lens – FC Metz : les Grenats s’imposent, les Sang et Or en pleine crise !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Le RC Lens n’y arrive pas. Ce samedi soir, les Sang et Or ont perdu face au FC Metz (1-0). Archi dominé, les Grenats ont puni les Lensois sur une de leurs seules occasions par l’intermédiaire de l’international suédois, Joel Asoro (37’). Le RC Lens a tiré une trentaine de fois au but alors que les Messins l’ont fait 2 fois… Un match qui fait mal à la tête. Les enseignements Avec cette défaite cruelle, le RC Lens reste 17e au classement et ne part pas avec de la confiance avant de filer en Espagne pour affronter le FC Séville à l’occasion des débuts de la Ligue des Champions. De son côté, le FC Metz se positionne à la 6e place de la Ligue 1 et signe un succès très important… Podcast Men's Up Life Pour résumer Dominateur, les Lensois se sont inclinés face au FC Metz à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Avec cette défaite cruelle, le RC Lens reste 17e au classement et ne part pas avec de la confiance avant de filer en Espagne pour affronter le FC Séville.

Thomas Salis

Rédacteur