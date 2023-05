RC Lens : Florian Sotoca ramène un record de Lorient

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Arrivé à l’été 2019 à Lens, Florian Sotoca est déjà entré dans l’histoire récente du club. D’autant plus aujourd’hui puisque son but égalisateur à la vingtième minute de jeu face à Lorient, lui a permis d’égaler un prestigieux record pour les Sang et Or au 21ème siècle.

Aux côtés de Daniel Moreira dans la légende

En effet son but d’aujourd’hui, son septième de la saison en Ligue 1, lui a permis d’égaler Daniel Moreira, en étant impliqué sur son 46ème but sous les couleurs des Sang et Or depuis son arrivée, du jamais vu ou presque au RC Lens au 21ème siècle. Il ne lui faudra plus qu’un petit but ou une passe décisive, pour dépasser l’homme aux 230 matchs sous la tunique teintée de sang et d’or.