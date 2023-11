RC Lens : Haise annonce quatre absents et un incertain pour Clermont et fait une grande annonce

Zapping But! Football Club RC Lens : Leca a-t-il manqué de respect à Fofana avec sa déclaration ?

Le point médical

"Ceux qui étaient avec nous sont dans une bonne forme, ils étaient 12-13. Les internationaux, on les a retrouvés au fur et à mesure. Salis Abdul Samed est sur le retour. Deiver Machado sera forfait pour ce week-end. Massadio Haïdara est malade, on verra comment ça évolue. Nampalys Mendy a repris l'entraînement collectif de manière amenagée dernièrement." Le forfait de Deiver Machado vient s'ajouter à ceux de Wuilker Farinez, Jimmy Cabot, et Oscar Cortes.

"Farinez a repris l'entraînement"

Farinez de retour à l'entraînement !

"Wuilker Farinez a repris l'entraînement collectif, il a pu participer aux jeux. Ça fait presque 20 mois qu'il était blessé. C'est une belle nouvelle de le voir revenir."

Clermont

"Clermont, il y a beaucoup à craindre de cette équipe. Nous, on doit se reconnecter vite. Entre nous, et avec la compétition."

