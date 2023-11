RC Lens : le groupe de Haise pour Clermont est tombé avec une bonne nouvelle !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Comme annoncé en conférence de presse par Franck Haise, Wuilker Farinez, Jimmy Cabot, Deiver Machado et Oscar Cortes sont absents tandis que Massadio Haïdara, annoncé incertain, est bien présent. Le groupe du RC Lens : J-1 avant #CF63RCL 👊



Voici 2⃣1⃣ joueurs convoqués par Franck Haise pour le déplacement à Clermont, demain, en @Ligue1UberEats.



➡️ Groupe quasiment identique au dernier match, à l'exception de Faitout Maouassa qui effectue son retour dans le groupe.#FierDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) November 24, 2023

Pour résumer L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a dévoilé son groupe pour la déplacement ce samedi (17h) sur la pelouse de Clermont. Wuilker Farinez, Jimmy Cabot, Deiver Machado et Oscar Cortes sont absents.

Fabien Chorlet

Rédacteur