RC Lens : Seko Fofana annonce une très mauvaise nouvelle pour la fin de saison

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

Le RC Lens a trouvé son messie. Si Florian Sotoca a enfin brisé sa mauvaise série en scorant hier à Lorient (3-1), Seko Fofana a tout du sauveur désigné des Sang et Or. Buteur pour la troisième fois d’affilée hier au Moustoir, le milieu de terrain de 28 ans est également désigné aux trophées UNFP dans la catégorie du meilleur joueur de Ligue 1. Malgré tout ce fringant attirail, Fofana n’est pas une machine et reste humain. Après une saison harassante, il commence à tirer la langue comme bon nombre de ses partenaires.

« La fin de saison, elle se fait longue »

« Il y a énormément de fatigue mentale, physique, souffle le capitaine du RC Lens dans L’Équipe. À la base, on n’est pas préparés à tout cela et la fin de saison, elle se fait longue. » Mais pas aussi longue qu’une absence de plus de vingt ans en Ligue des champions. Cela vaut bien un dernier coup de collier...

🎙️ #LeDébrief après #FCLRCL



💬 Franck Haise : « C'est un week-end magnifique pour nous. Il y a eu beaucoup de force de caractère. »



💬 Florian Sotoca : « C'est assez fou ce qu'il nous arrive ! On a de la ressource, l'équipe n'a pas paniqué. » pic.twitter.com/8lsKP1d1G6 — Racing Club de Lens (@RCLens) May 21, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Capitaine courage du RC Lens et buteur pour la troisième fois d'affilée, dimanche à Lorient (3-1), Seko Fofana (28 ans) commence sérieusement à tirer la langue. L'international ivoirien va avoir du mal à terminer la saison.

Bastien Aubert

Rédacteur