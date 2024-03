RC Lens : Haise récupère un absent longue durée pour Brest

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Samedi soir, le RC Lens dispute un choc inattendu à Bollaert face au Stade Brestois. Les Sang et Or sont en pleine remontée au classement et ils ont la possibilité de passer de la 6e à la 3e place en cas de succès sur l'actuel dauphin du PSG, qui lui aussi marche sur l'eau. Pour cette affiche dans un Bollaert une nouvelle fois comble, Franck Haise pourra compter sur un retour très attendu. VOIR AUSSI : TOUTE L'ACTUALITÉ DU RC LENS Machado n'a joué que 5 matches depuis octobre En effet, lors de l'entraînement de ce mercredi ouvert au public, des supporters ont pu filmer Deiver Machado en train de s'ébrouer avec ses partenaires. Le Colombien a des problèmes aux adducteurs depuis début octobre. Il n'a joué que cinq matches sur les cinq derniers mois et n'a été titulaire qu'une seule fois, ce qui a contraint le Racing à recruter dans son secteur en janvier. Avec le retour à son meilleur niveau de son piston gauche, Haise aurait une arme de plus pour se payer le scalp des Brestois ! 👋🏼 Deiver Machado ! Le Colombien est de retour ! #RCLens pic.twitter.com/Z0WFjQXprp — Lensois.com Live (@LensoisComLive) March 6, 2024

Raphaël Nouet

Rédacteur