RC Lens : Wahi fait planer une grosse menace sur le LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Le RC Lens est en tête de son groupe de Ligue des champions après sa belle victoire d'hier contre Arsenal (2-1) dans un Bollaert en fusion. La soirée a été magique et toute la France du foot savoure. Dans ce succès, Elye Wahi a été très précieux. L'ancien montpelliérain a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Son frère : "Il ne manque de rien ici"

Dans l'After Foot, sur RMC, son frère Herman est intervenu hier soir. Et il a laissé entendre que l'attaquant était comme un poisson dans l'eau au RCL..."Lens est une ville formidable. Il ne manque de rien ici et il va continuer à travailler pour être encore exceptionnel sur le terrain". De bon augure... Le LOSC, qui se déplace dimanche à Bollaert, peut trembler...

