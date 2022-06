RC Lens - Mercato : après Buksa, Cabot et Poreba, les Sang et Or tiennent leur quatrième recrue estivale !

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Alors que les arrivées de l'attaquant du New England Revolution, Adam Buksa, et du piston droit du SCO d'Angers, Jimmy Cabot, ont été officialisées cette semaine par le RC Lens, celle du milieu de terrain du Zaglebie Lubin, Lukasz Poreba, est attendue dans les prochaines heures.

Abdul Samed débarque au RC Lens !

Mais le club sang et or ne compte pas s'arrêter là lors de ce mercato estival et serait sur le point de boucler la signature de Salis Abdul Samed, selon les informations du journaliste d'Amazon Prime Vidéo, Saber Desfarges. Le milieu de terrain de Clermont devrait passer sa visite médicale ce jeudi et devrait signer dans la foulée un contrat de quatre ans avec les Sang et Or, qui devraient débourser 5 millions d'euros pour s'attacher les services du Ghanéen.

🔴🟡 Visite médicale demain pour Salis Abdul Samed à Lens!

Le Ghanéen devrait s’engager 4 ans.

Issu de l’Académie Guillou, Samed s’était engagé à Clermont à la suite d’un essai non-concluant…au #RCL!



Clermont perd un très bon récupérateur, mais son remplaçant est déjà trouvé👀 pic.twitter.com/f8XUYaJCED — Saber Desfarges (@SaberDesfa) June 23, 2022

Pour résumer Après Adam Buksa, Jimmy Cabot et Lukasz Poreba, le milieu de terrain de Clermont, Salis Abdul Samed, devrait devenir la quatrième recrue estivale du RC Lens, qui devrait débourser 5 millions d'euros pour s'attacher les services du Ghanéen.

