RC Lens - Mercato : le dossier de l'attaquant dépendant de Tottenham et Harry Kane ?

Cela fait un mois que Loïs Openda a été transféré au RB Leipzig et le RC Lens n'a toujours recruté d'attaquant à la hauteur du Belge. Pour le moment, Franck Haise doit faire avec Morgan Guilavogui, arrivé du PFC, mais ce sera un peu juste quand il faudra enchaîner L1 et C1. Les Sang et Or avaient ciblé Levi Garcia mais ce dernier a préféré prolonger avec l'AEK Athènes. Ils ont donc réactivé une piste du début du mercato... Si Tottenham vend Kane, il sera en pole pour Orban Selon Ignazio Genuardi, le Nigérian de La Gantoise Gift Orban (21 ans) serait toujours dans leur viseur. Le joueur a un accord avec le LOSC pour un contrat de cinq ans mais les Dogues doivent vendre Jonathan David avant de le recruter. Et comme le buteur canadien est parti pour rester dans le Nord faute d'offre suffisante... Orban serait aujourd'hui fortement convoité par Lens mais aussi par Tottenham en cas de départ d'Harry Kane. Le Bayern vient de formuler une offre de 100 M€. Si les Spurs, qui n'ont toujours pas répondu, l'acceptent, ils seront forcément en pole position pour Orban. Mais s'ils la refusent, le Racing aura toutes ses chances ! Le calendrier du RC Lens pour 2023-24 Lille dispose déjà d’un accord avec le joueur (5 ans), mais le dossier apparaît conditionné à l’avenir de David. En L1, Lens est un autre club fortement intéressé. — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) August 4, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Si le LOSC a bien un accord avec Gift Orban, il doit d'abord vendre Jonathan David. Et ce n'est pas parti pour. Ce sont donc le RC Lens et Tottenham, en cas de départ d'Harry Kane, qui sont les mieux placés pour recruter l'attaquant nigérian de La Gantoise.

