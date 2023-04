RC Lens - Mercato : encore un nouveau courtisan pour Openda !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Après avoir connu un gros coup de mou cet hiver, Loïs Openda s'est mis à carburer au super après son triplé à Clermont (4-1) le 12 mars. L'attaquant belge du RC Lens a inscrit huit buts sur les six dernières journées de Ligue 1, permettant aux Sang et Or de prendre leurs distances avec l'AS Monaco (3-0), balayée à Bollaert grâce à un doublé de sa part, et de rester au contact de l'OM pour la 2e place. La Champions League n'est plus un rêve pour le Racing et c'est en partie grâce à lui.

Il remplacerait numériquement Ibrahimovic à Milan

Alors, forcément, Openda, comme bon nombre de ses coéquipiers (Fofana, Danso, Medina...), est très suivi par des clubs français et étrangers. On savait qu'il avait tapé dans l'œil des scouts de l'Inter Milan, de l'OM, de l'AS Monaco, d'Aston Villa et d'Arsenal le suivaient attentivement. Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, l'AC Milan le voudraient également. Les Rossoneri ont prolongé Olivier Giroud, ils s'apprêtent à en faire de même avec Rafael Leao mais ils devraient laisser partir Zlatan Ibrahimovic, qui a accumulé les blessures cette saison à plus de 40 ans. Openda viendrait pour remplacer numériquement le Suédois.

La fiche de Loïs Openda

🚨 AC Milan, Aston Villa, Arsenal could make a move to sign Belgium striker Lois Openda, 23, from French side Lens this summer.

🇧🇪 🔴#SempreMilan 🔵#AVFC🔴#AFC pic.twitter.com/NJxAxLsvQv — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 29, 2023

Pour résumer Avec ses 17 buts et 3 passes décisives en 32 matches de Ligue 1, Loïs Openda a frappé fort pour sa première saison en France. A tel point que de grands clubs étrangers s'intéressent à l'attaquant du RC Lens, qui aura bien du mal à le conserver.

