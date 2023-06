RC Lens - Mercato : l'OGC Nice va bien récupérer un attaquant des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Prêté l'OGC Nice cette saison, Alexis Claude-Maurice (25 ans) ne repartira pas au combat avec le RC Lens la saison prochaine. La Voix du Nord met fin la possibilité de voir le natif de Noisy-Le-Grand (20 apparitions, 5 buts, 3 passes décisives) continuer l'aventure dans l'Artois en Ligue des Champions.

Relancé par Régis Le Bris à Nice ?

Auteur d'un doublé contre l'AJ Auxerre lors de la dernière journée, l'ancien Merlu pourrait avoir une nouvelle chance de briller sur la Côte d'Azur avec le changement de coach et l'arrivée probable de Régis Le Bris.

Apprécié de Florent Ghisolfi, qui l'avait déjà fait venir de Nice à Lens avant de filer chez les Aiglons, mais également du futur entraîneur qui l'a eu sous sa coupe à Lorient, Alexis Claude-Maurice ne disposait de toute façon d'aucune option d'achat pour rester à Lens.

Pour résumer Prêté par l'OGC Nice au RC Lens, Alexis Claude-Maurice va bel et bien continuer l'aventure au Gym. Florent Ghisolfi, qui l'avait fait venir dans l'Artois, compte le récupérer pour le proposer en solution à Régis Le Bris, qui le connait bien également.

Alexandre Corboz

Rédacteur